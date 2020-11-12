Ярославль, 12 ноября 2020, 10:08 — REGNUM Ярославская область получила 147 миллионов рублей из резервного фонда Правительства России на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миронов.
15,7 млн рублей будет направлено на оснащение лабораторий, где проводится тестирование на COVID-19. 84,5 млн пойдёт на укрепление материально-технической базы ковид-клиник и покупку дополнительного оборудования. На 47 млн рублей будут закуплены лекарства для пациентов, которые лечатся дома.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, с сентября в регионе идёт рост новых выявленных случаев коронавируса и пациентов ковид-клиник.
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