Порхов, Псковская область, , 10:11 — REGNUM В Псковской области зафиксирован новый очаг коронавируса. В Порховском районе на посту станции скорой помощи выявлено десять случаев заболевания COVID-19: заболели шесть фельдшеров и четырех водителя скорых. Об этом 12 ноября сообщили в региональном оперативном штабе.

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"Сотрудники переносят болезнь в лёгкой форме и лечатся амбулаторно. Все необходимые профилактические меры приняты в полном объёме, обработаны все помещения, выявлен круг контактных лиц», — заверили в ведомстве.

Скорая помощь жителям района оказывается бригадами из соседних районов и Пскова.

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