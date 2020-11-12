Севастополь, , 10:02 — REGNUM Школьники Севастополя вернутся к очным занятиям с 16 ноября, решение было принято 11 ноября на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе правительства города.

«С понедельника все дети возвращаются на очное обучение в образовательные организации. Условия, как и прежде — полное соблюдение санитарных норм. Все школы оборудованы рецеркуляторами», — отметилзаместитель губернатора Игорь Михеев.

Он уточнил, что решение о переводе на домашнее обучение будет приниматься в случае, если заболеют более 20% учащихся.

«Чтобы обеспечить максимальную безопасность, сейчас мы проводим тестирование педагогов, оно будет завершено до конца этой недели», — сказал Михеев.

Губернатор Михаил Развожаев поручил продолжать проводить тестирование учителей.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, осенние каникулы для школьников Севастополя в этом году длились две недели вместо одной — с 31 октября по 15 ноября.