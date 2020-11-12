Севастополь, 12 ноября 2020, 10:02 — REGNUM Школьники Севастополя вернутся к очным занятиям с 16 ноября, решение было принято 11 ноября на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе правительства города.
Он уточнил, что решение о переводе на домашнее обучение будет приниматься в случае, если заболеют более 20% учащихся.
Губернатор Михаил Развожаев поручил продолжать проводить тестирование учителей.
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Как сообщало ИА REGNUM, осенние каникулы для школьников Севастополя в этом году длились две недели вместо одной — с 31 октября по 15 ноября.