Улан-Удэ, , 10:01 — REGNUM Власти Бурятии рассмотрят вопрос о введении дополнительных ограничений из-за эпидемии коронавируса. В их числе возможно закрытие торгово-развлекательных центров и кафе.

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Как передаёт «Байкал-Daily» со ссылкой на свои источники, этот вопрос был поднят на очередном заседании оперативного штаба региона.

«Речь идёт о возможном закрытии и кафе и ТРЦ на две недели. Эта мера рассматривается как один из вариантов снижения уровень заболеваемости коронавирусом», — передают журналисты.

Напомним, эпидемиологическая ситуация в республике остаётся напряжённой. Ежедневный прирост новых носителей коронавируса в последнее время не опускается ниже двухсот новых случаев. Каждый день регистрируется до девяти летальных исходов от COVID-19.

Между тем, в большинстве торговых центров продолжают нарушать санитарные требования. Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября пять торговых организаций в связи с этим были закрыты, 22 оштрафованы на общую сумму 1,7 млн рублей.

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