Нур-Султан, , 09:59 — REGNUM Правительство Казахстана поддержало инициативу депутатов Сената о рассрочке на налог при снятии пенсионных накоплений. Об этом 12 ноября заявил министр национальной экономики республики Руслан Даленов на заседании верхней палаты парламента.

По его словам, при получении пенсии налоги взимаются равномерно, так как изъятие также происходит равномерно. При единовременном изъятии суммы возникает большой налог.

Министр отметил, что при единовременном изъятии предложено отказаться от взимания всего налога. «Уплата налога будет происходить в будущем, без увеличения нагрузки», — сказал Даленов.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября министр труда и социальной защиты населения Казахстана Биржан Нурымбетов заявил, что граждане республики смогут досрочно снимать пенсионные накопления с начала 2021 года.

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