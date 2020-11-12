Москва, , 10:02 — REGNUM За истекшие сутки на территории России была проведена 591 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом 12 ноября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

"За последние сутки проведена 591 тыс. тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что, по данным Роспотребнадзора, общее число проведённых на территории России тестов на SARS-CoV-2 в результате этого составило 66 710 463.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 439 617 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 9 ноября общее число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию составляло 66 118 696.