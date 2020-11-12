Женева, Швейцария, , 10:07 — REGNUM Характер вакцины от COVID-19 и её безопасность могут заставить противников прививок изменить свою позицию. Так считают представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает 12 ноября РИА Новости.

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Люди, в целом отказавшиеся от вакцин, могут принять или отвергнуть возможность вакцинации от коронавирусной инфекции в зависимости от характера самого препарата и его предполагаемой безопасности.

«Маловероятно, что те, кто уже решительно выступает против вакцинации, изменят свое мнение, но всё будет зависеть от того, как будет развиваться пандемия», — заявили в ВОЗ.

В организации уверены, что успех любой вакцинации зависит от доверия населения. Некоторых людей беспокоит скорость разработки вакцины от COVID-19 и её вывода на рынок. При этом дезинформация о лекарственных препаратах — одна из причин отказа от их применения.

Дезинформация о будущих вакцинах от COVID-19 уже распространяется. Однако есть надежда на большой позитивный настрой в отношении вакцинации после появления безопасных и эффективных вакцин от COVID-19, добавили в ВОЗ.