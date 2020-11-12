Ижевск, , 09:57 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 12 ноября провели 577 211 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

За минувшие сутки лаборатории республики провели 4347 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 4171 исследование.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2020 года, составляет 1,5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии ещё четыре человека скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне в республике было зарегистрировано два летальных случая. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 193 человек.

Читайте также: Четверо жителей Удмуртии скончались за сутки от COVID-19