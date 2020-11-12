Москва, , 09:55 — REGNUM Свыше 439 тыс. человек в настоящее время остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 12 ноября сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

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«По состоянию на 10.11.2020 под (медицинским) контролем остаются (из-за подозрения на коронавирус) 439 617 человек», — говорится в бюллетене.

Также указывается, что суммарное количество проведенных в стране тестов на SARS-CoV-2 в настоящее время составляет 66 710 463, из которых 591 тыс. была сделана за истекшие 24 часа.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 9 ноября под медицинским наблюдением в России находилось 430 482 человека.