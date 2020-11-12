Абакан, , 09:50 — REGNUM Жителей Хакасии предупредили о сильном ветре.

Как сообщили ИА REGNUM в управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности республики, по данным Хакасского гидрометцентра, утром и днем 13 ноября в регионе ожидается очень сильный северный ветер 25−30 м/с.

Граждан просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, о надвигающемся циклоне предупредили жителей Хабаровского края.

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