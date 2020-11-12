Москва, , 09:52 — REGNUM В настоящее время количество закрытых на карантин из-за коронавируса в России школ увеличилось с 26 до 28, что составляет 0,07% от их общего числа. Это 12 ноября следует из данных инфографики Минпросвещения РФ, обнародованных в Telegram-канале ведомства «Большая перемена».

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"В 28 школах в 13 регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19», — уточняется в данных Минпросвещения России.

При этом по информации на 10 ноября в стране было закрыто на карантин из-за коронавирусной инфекции 26 школ.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что на сегодняшний день внебольничные пневмонии составляют около 70% в структуре заболеваемости пневмонией и остаются одной из ведущих причин госпитализации в мире.