Кызыл, , 09:49 — REGNUM В Туве по данным еженедельного мониторинга зарегистрировано более 2 тыс. случаев ОРВИ, что почти на 25% меньше показателей предыдущей недели. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения республики, заболеваемость находится на неэпидемическом уровне.

«Высокая доля заболеваемости отмечена среди возрастной категории старше 15 лет и взрослых с регистрацией 1153 случаев. Среди детей от рождения до двух лет зарегистрировано 385 случаев ОРВИ, с трех до шести лет — 313, с семи до 14 лет — 172», — отметили в ведомстве.

За неделю госпитализировали 19 больных, большая часть которых дети до 14 лет.

В связи с этим жителям рекомендовано одеваться по погоде, укреплять иммунитет, по возможности не посещать общественные места и соблюдать другие санитарно-гигиенические меры.