Ижевск, , 09:48 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 12 ноября выявили 139 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 141 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 10 630 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки выписаны 133 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 8676 человек. 193 человека скончались от последствий заражения коронавирусом, четверо — за минувшие сутки. Накануне в республике было зафиксировано два летальных случая.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активным носителем коронавируса в регионе в настоящее время является 1761 человек. Из их числа 933 жителя Удмуртии находятся в удовлетворительном состоянии, 682 — в состоянии средней степени тяжести, 146 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртию до конца ноября поступит около 1,3 тыс. доз вакцины от коронавируса. По итогам вакцинирования медицинских работников 42 дозами вакцины, которая ранее поступила в республику, осложнений не выявлено.

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