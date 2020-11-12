Соледар, ДНР, , 09:50 — REGNUM За минувшие сутки в ДНР зафиксированы три случая нарушения перемирия со стороны боевиков ВСУ. Об этом сообщили 12 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на донецком направлении украинские формирования выпустили пять управляемых противотанковых ракет.

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На мариупольском направлении один раз был применён миномёт калибра 82 мм.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: терминал донецкого аэропорта, Весёлое, Ленинское», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов мирные жители и гражданская инфраструктура не пострадали.

На позициях украинских силовиков в районе посёлков Водяное и Пески зафиксировано проведение инженерных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Украины Игорь Яременко заявил, что на реинтеграцию Донбасса в Украину уйдут десятки лет.

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