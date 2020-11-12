Горно-Алтайск, , 09:41 — REGNUM В Республике Алтай 90% автобусов, работающих на пригородных линиях, переведены на природный газ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Как отмечается, власти планируют развивать это направление, в том числе путём строительства газозаправочной инфраструктуры. По словам первого замминистра регионального развития Петра Громова, всего пассажиров региона обслуживают по 45 маршрутам, в том числе 28 пригородным и 17 межмуниципальным.

«Кроме этого, по территории Республики Алтай проходят 17 межрегиональных маршрутов, которые связывают регион транспортным сообщением с Алтайским краем, Новосибирской, Кемеровской и Томской областями», — добавили в правительстве.

Отмечается, что государственных и муниципальных перевозчиков в регионе нет. Все пассажироперевозчики являются коммерческими организациями.

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