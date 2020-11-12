Москва, , 09:39 — REGNUM В России откроется горячая линия по вопросам обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается 12 ноября на сайте правительства РФ.

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Поручение дано по итогам заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавируса для оперативных решений по вопросам, связанные с обеспечением лекарствами и медицинскими изделиями.

Согласно распоряжению председателя правительства, горячая линия должна заработать до конца текущей недели — до 15 ноября. Организовать её поручено Минпромторгу РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России разработало поправки к бюджету РФ, касающиеся сферы здравоохранения.

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