Ташкент, , 09:33 — REGNUM Телесериал «Спасители» о работе медицинских работников в период пандемии коронавируса планируют снять в Узбекистане, сообщили в пресс-службе агентства «Узбеккино».

Фильм снимается при поддержке министерства здравоохранения республики и телеканала Zo’r TV. Сериал посвящен работе скорой медицинской помощи, лечению пациентов с коронавирусом и жизни простых людей, борющихся с инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года «Узбеккино» начало съемки документального фильма «Дни испытаний». Фильм посвящен медикам, которые оказались на службе во время пандемии коронавируса.

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