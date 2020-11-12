Белгород, , 09:36 — REGNUM В Белгородской области по просьбе родителей школьники могут учиться дистанционно в связи с эпидемиологической ситуацией, заявила на брифинге 11 ноября заместитель губернатора Наталия Зубарева. В учебном заведении обязаны технически обеспечить подключение такого ученика к процессу обучения.

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Заявления от родителей с просьбой перевести ребёнка на дистанционное обучение поступают чаще всего из тех семей, кто живёт вместе с пожилыми родственниками. Онлайн-учёба возможна, если дома имеется техническая возможность и родители обеспечат соблюдение школьного расписания.

«Должно быть подключение к интернету и соответствующая компьютерная техника, которая позволит ребёнку полноценно по утверждённому школой расписанию принимать участие в образовательном процессе. Школа со своей стороны обязана иметь возможность подключения электронного ученика: чтобы педагог мог транслировать свой урок, при необходимости проводить опрос и выдавать задания», — объяснила Наталия Зубарева.

С 9 ноября в школах Белгородской области началась вторая учебная четверть. Ни одно учебное учреждение и ни один класс не закрыты из-за коронавируса. В детских садах на карантине по Covid-19 находятся пять групп с общим количеством 93 воспитанника.