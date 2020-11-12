Киев, , 09:33 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 11 057 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила 12 ноября пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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По данным министерства, за минувшие сутки на Украине госпитализировали 1509 человек, скончались 198 пациентов.

Наибольшее количество заражений зафиксировано в Киеве (931) и в Запорожской области (799).

Всего за время пандемии на Украине зафиксировано свыше 500 тыс. случаев заражения, из них 9145 случаев оказались смертельными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о заражении SARS-CoV-2 президента Украины Владимира Зеленского, его пресс-секретаря и руководителя офиса.

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