Берлин, , 09:33 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 21 866 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 ноября сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 727 553.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 215 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 11 892.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 467,8 тыс. человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн — Вестфалия (185 138 заразившихся), Бавария (147 7051) и Баден-Вюртемберг (107 649).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Германии за сутки было выявлено свыше 10,4 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.