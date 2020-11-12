Улан-Удэ, , 09:29 — REGNUM В Бурятии расходы на оплату работы педагогов в 2021 году увеличатся до 4,8 млрд рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства, рост по сравнению с 2020 годом составит около 402 млн рублей.

Параллельно разработан новый норматив формирования фонда оплаты труда учителей. Если раньше он формировался в зависимости от численности населения в населенных пунктах, то с января 2021 года он будет формироваться по количеству обучающихся в школах.

«Увеличение заработной платы произойдет у около 4 тысяч учителей 170 общеобразовательных организаций. Рост в отдельных в школах составит от нескольких до 30%», — добавили в правительстве.

Между тем, по данным Бурятстата, на 1 сентября 2020 года в республике насчитывалось около 8,3 тыс. учителей в системе начального, основного и среднего общего образования. То есть повышение зарплаты коснётся лишь половины педагогов.

По словам первого заместителя министра образования и науки республики Галины Фомицкой, новые нормативы разработаны в соответствии с рекомендациями федерального Минпросвещения Российской Федерации.

«Наша задача состояла в том, чтобы при смене нормативов заработная плата учителей ни в одной школе не стала меньше. Более точные данные по изменению заработной платы у педагогов появятся после тарификации, то есть в январе 2021 года», — отметила она.

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