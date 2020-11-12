Ханты-Мансийск, , 09:28 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 199 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом 12 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составил 205 случаев.

Всего с начала пандемии в Югре на 12 ноября зарегистрировано 30 641 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 25 602 человека, 301 пациент с COVID-19 скончался (на шесть человек более, чем днём ранее).

Коэффициент распространения инфекции в регионе на 12 ноября составляет 1,01. За сутки на COVID-19 обследовано 9 887 человек, всего — 902 666. Наличие свободного коечного фонда с учётом запланированных к развёртыванию — 79,68%.