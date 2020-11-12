Москва, , 09:28 — REGNUM В течение ближайших дней на европейской части России ожидается погода, которая будет соответствовать климатической норме. Об этом 12 ноября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Нас ожидает нормальная погода, полностью соответствующая климатически ноябрю, в ближайшие дни», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик уточнил, что в этот период в ночное время температура воздуха будет показывать отрицательные значения, а днем — небольшие положительные значения. При этом Вильфанд указал, что потепления в ближайшее время на европейской части России не прогнозируется.

Как передавало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что на большей части европейской территории России в ближайшем времени из-за высокого атмосферного давления не ожидается выпадения снега.