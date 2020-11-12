Москва, , 09:15 — REGNUM Есть несколько причин, по которым залы российских кинотеатров пустеют, даже когда ходить в кино разрешили, заявил корреспонденту ИА REGNUM шоураннер и режиссёр проекта «Агент Блонд» Карен Сахинов.

«Стоит отметить также и печальную статистику, так, согласно заявлению советника президента по вопросам культуры Владимира Толстого, почти 15% кинотеатров закрылись, а по прогнозам на будущее еще 40% ждет та же участь. Однако причина этому не только COVID-19, бомба замедленного действия уже давно начала свой отсчет в сфере кинопроката.

Сейчас главный враг кинотеатров — это стриминговые платформы. Простыми словами сложившуюся ситуацию можно объяснить так — если раньше киностудии были вынуждены отдавать 50% заработков от проката кинотеатрам, то теперь они могут самостоятельно не только производить, но и продавать контент, создавая свои стриминговые платформы — по сути собственные онлайн кинотеатры.

В добавок к этому, люди сегодня неохотно идут в кино, и такому поведению есть объяснение: первая причина — не хотят рисковать и лишний раз иметь контакт с другими людьми и вторая, пожалуй, главная — это изменение привычки.

За время карантина люди привыкли «поглощать» контент дома, во время пандемии подписки на онлайн кинотеатры особенно хорошо растут. Так, Netflix фиксирует 167 миллионов подписчиков по миру и рост выручки в 2020 на 25% по сравнению с 2019-м. Российский рынок тоже не отстает от мировых тенденций.

Медиа группа НМГ стала представителем Netflix в России. МТС, Мегафон, Ростелеком запустили собственные онлайн кинотеатры. Сбербанк купил Рамблер с Окко, Яндекс запустил Кинопоиск, Газпром Медиа продвигает Premier, с 30% долей рынка пока что независимо держится Иви.

Поэтому, чтобы идти в кино и снова платить — для этого должна быть действительно веская причина — интересная премьера. А все премьеры перенесены, вот и получается замкнутый круг — кино мы смотрим дома, а кинотеатры пустеют.

Дальше эффект «снежного кома», не получив прибыль с перенесенных премьер, студии не снимают новый контент. Поэтому киноразнообразия ожидать в ближайшее время точно не придется. К сожалению, ситуацию с киноиндустрией в России нельзя назвать уникальной, схожие проблемы возникли и в других странах.

Напуганные примером кассовых сборов фильма Кристофера Нолана «Довод» — крупнейшие кинопроизводители перенесли всю сетку кинопремьер на год. Так, сборы в США в 2020 году упали примерно на 80%. В этом году зритель не увидит Джеймса Бонда, Бэтмена, Дюну и еще много других ярких кинопремьер.

Вторая по размерам мировая сеть кинотеатров Cineworld объявила: «Если кинокомпании не будут выпускать релизы в 2020 году, то они закроют 536 кинозалов в США и 127 в Великобритании».

Сейчас кино активно «поглощается» не в специальных залах, а прямо в метро с мобильных телефонов, акустической системой становятся наушники. Мир в целом меняется очень стремительно, экономия времени привела к тому, что мы едим на ходу, общаемся на ходу, а теперь и смотрим на ходу. Удобство и высокая скорость — знак нашего времени.

Приход онлайн кинотеатров, в которые ты можешь «зайти» в любое время и выбрать контент из множества предложений — не постепенно, а резко вытесняет офлайн кинорынок, кино уходит в интернет.

Мир меняется, любые кризисы, особенно эпидемии, сильно влияют на все сферы. Кино и телевидение давно стоят на пороге изменений, а вирус лишь тот фактор, который послужил мощным стимулом к переменам», — высказал свое мнение эксперт.

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