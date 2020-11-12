Левашинский район, Дагестан, , 09:14 — REGNUM В Дагестане отправили в колонию жителя Левашинского района. Его признали виновным в распространении экстремистских материалов посредством сети интернет.

Как установил суд, обвиняемый размещал в социальных сетях посты в которых звучали публичные призывы к экстремистской деятельности. Его задержали и по обвинению суда отправили на три года и два месяца в колонию-поселение, пишет «Интерфакс».

Это уже не первый случай реального срока наказания за экстремизм в соцсетях. В октябре 2020 года 25-летний житель села Шамхалянгиюрт Кумторкалинского района отправился по приговору суда в колонию общего режима на полтора года.

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