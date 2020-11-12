Москва, , 09:12 — REGNUM В Москве вылечились от коронавирусной инфекции ещё 3959 человек, сообщили 12 ноября в оперативном штабе Москвы со ссылкой на вице-мэра Анастасию Ракову.

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"Ещё 3959 пациентов вылечились от коронавируса в Москве», — говорится в информации штаба.

Это на 102 случая больше, чем сутками ранее, когда выписали 3857 человек.

Всего в Москве сумели победить новый вирус 354 705 человек.