Оренбург, , 09:09 — REGNUM В Оренбурге главе муниципального казенного учреждения «Благоустройство и озеленение» прокуратура объявила предостережение во избежание возможных негативных последствий в зимний период, а именно, травматизма граждан и причинения им материального ущерба, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном надзорном ведомстве.

Претензии прокуратура предъявила после проведенной проверки спецтехники. Установлено, что при нехватке транспорта и значительном износе 12 транспортных единиц не были готовы к выпуску на линию. Готовность техники составила менее 90%. При этом учреждение не располагает запасными частями в достаточном количестве, штат водителей и слесарей не укомплектован. Все это может негативным образом сказаться на состоянии дорог, тротуаров, скверов и парков Южного округа города зимой.

Между тем, в конце октября в мэрии заявили о положительных результатах проверки готовности спецтехники к зиме в Южном округе Оренбурга. Оценивались техническое состояние, укомплектованность, готовность к поддержанию городской территории чистоты и порядка зимой.

По словам и.о. обязанности директора МКУ «БиОз» Дмитрия Сухенко, с подготовительными мероприятиями предприятие справилось на «отлично». Машины, задействованные в уборке городской территории в летний период, переоборудованы, чтобы при первом же снегопаде дать отпор стихии. В общей сложности предприятие располагает 117 единицами техники.

В горадминистрации подчеркнули, что в 2020 году решено не делать общего смотра спецтехники, поскольку эпидситуация к этому не располагает.

«Кроме коммунальных предприятий, следует учитывать также подразделения постоянной готовности на городских предприятиях. У них тоже есть свои аварийные бригады, свои силы и средства, которые участвуют непосредственно в ликвидации ЧС в зимний период. Подобные мероприятия проводятся для того, чтобы увидеть реальное количество техники, оценить ее состояние. Это дает гарантию, что в зимний период у нас не будет проблем с уборкой снега», — сказал начальник управления по ГО ЧС и ПБ администрации города Марсель Серазетдинов.