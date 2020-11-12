Кызыл, , 09:09 — REGNUM Жителей Тувы призвали соблюдать осторожность в связи с установлением ледяного покрова на реках. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, выход на водоёмы в этот период опасен. При этом особое внимание рекомендовано уделить детям.

«По данным Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Тува, в прошлом году в Туве провалились под лед двое малолетних детей (пяти и шести лет) из-за отсутствия контроля со стороны взрослых», — отметили в ведомстве.

Родителей просят быть крайне внимательными к детям, если реки и озёра находятся в шаговой доступности от дома, не оставлять их одних и рассказывать об опасности. Главам районов и поселений рекомендовано выставить на водоёмах соответствующие знаки.

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