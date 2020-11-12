Ташкент, , 09:02 — REGNUM Министерство высшего и среднего образования Узбекистана опровергло слухи о возобновлении учебы в вузах с 16 ноября 2020 года. Об этом заявил пресс-секретарь министерства Фархад Бабашев на пресс-конференции.

По его словам, обучение в традиционной форме планируют возобновить со второго семестра. Однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Бабашев отметил, что первокурсники могут получать образование в очной форме по желанию.

Ранее Фархад Бабашев сообщал, что очное обучение в вузах Узбекистана планируется начать в январе-феврале 2021 года. Из-за ситуации с коронавирусом вступительные экзамены в республике перенесли на сентябрь.

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