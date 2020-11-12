Горно-Алтайск, , 08:55 — REGNUM За минувшие сутки в Республике Алтай выявлено 135 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, носители зарегистрированы на территории столицы республики, а также семи районов.

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Так, диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского, Усть-Канского, Улаганского, Чемальского, Шебалинского и Турочакского районов. Среди заразившихся 15 детей. Таким образом, общее число выявленных случаев в республике достигло 9292.

К настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением 6742 человека, в том числе 169 за последние сутки.

Скончались от COVID-19 за весь период эпидемии 69 человек. Как сообщало ИА REGNUM, два летальных случая зарегистрированы за последние сутки. Умерли 65-летний житель Улаганского района и 67-летний житель Горно-Алтайска.

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