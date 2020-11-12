Сухум, , 08:53 — REGNUM 67 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 11 ноября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 373 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 67 из них», — сообщили в штабе.

Всего, по официальным данным, в Гудаутском ковидном госпитале и в Сухумской инфекционной больнице госпитализирован 141 пациент, у 124 из них подтвержден диагноз COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся 22 человека. Дополнительно 39 пациентов с коронавирусной инфекцией размещены в мобильном госпитале Минобороны РФ, развернутом в Сухуме. Там в тяжелом состоянии четыре человека.

Всего в Абхазии выявили 4898 носителей SARS-CoV-2. Из них 3227 победили инфекцию, в том числе 166 — за последние сутки. За время пандемии в Абхазии скончались 58 пациентов с диагнозом COVID-19.

По данным на 10 ноября, в Абхазии выявили 59 случаев заражения коронавирусной инфекцией в течение суток. Тогда тесты провели у 305 человек.

Напомним, с 5 октября в Абхазии действуют ограничения на массовые свадьбы, похороны и другие мероприятия. Школы и детские сады закрыты на карантин.