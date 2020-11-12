Улан-Удэ, , 08:48 — REGNUM Празднование Нового года в Бурятии состоится, но мероприятия пройдут с ограничениями из-за сохраняющейся угрозы коронавируса. Об этом рассказал ТАСС глава республики Алексей Цыденов.

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"Массовые мероприятия, конечно, будут ограничены. Но в целом праздник остается. С какими-то ограничениями праздник будет», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава заявил о запуске в Бурятию зимних чартерных рейсов для туристов. По его словам, ехать на зимний Байкал можно не только за снегом и льдом, но и за загаром.

«Поэтому советую туристам, которые собираются к нам на зимний Байкал, захватить с собой солнцезащитный крем, загар будет не хуже, чем на Мальдивах», — заявил глава.

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