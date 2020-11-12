Москва, , 08:50 — REGNUM На большей части европейской территории России в ближайшем времени из-за высокого атмосферного давления не ожидается выпадение снега. Об этом 12 ноября сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Снега пока нет, так как высокое атмосферное давление. На большей части европейской территории России установился устойчивый антициклональный режим», — приводит его слова ТАСС.

При этом синоптик указал, что снежный покров на территории европейской России, согласно наблюдениям, устанавливается позднее и уточнил, что в азиатской части российской территории устойчивый снежный покров уже сформировался.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре сообщили, что в четверг, 12 ноября, в Москве будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха +1… +3 °С.