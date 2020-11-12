Хабаровск, , 08:49 — REGNUM Власти Хабаровского края второй раз перенесли запланированный на 20−24 ноября юбилейный музыкальный фестиваль Юрия Башмета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Международный музыкальный фестиваль известного музыканта и дирижёра Юрия Башмета проводится в Хабаровске с 2011 года.

В конце марта 2020 года фестиваль перенесли на ноябрь. Теперь снова в связи со сложной эпидобстановкой мероприятие пришлось перенести.

«Надеемся, в 2021 году нам ничего не помешает организовать X Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета», — сказали в министерстве культуры Хабаровского края.

Кромо того, на следующий год перенесли и II Фестиваль театров Дальнего Востока. Он должен был пройти в краевой столице с 15 по 22 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября тест на коронавирусную инфекцию у Юрия Башмета показал положительный результат.