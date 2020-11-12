Карабулак, Ингушетия, , 08:34 — REGNUM В Ингушетии задержан бывший имам города Карабулака Магомед-Сали Даурбеков. Вчера, 11 ноября, в его дом в селении Плиево пришли с обыском. Силовики обнаружили у него 55 патронов и увезли, передает РЕН ТВ.

Однако в тот же день Даурбеков был отпущен. Возбудили ли в отношении религиозного деятеля уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов, неизвестно. На сайтах правоохранительных органов информации о проведении оперативных мероприятий в отношении экс-имама, нет.

Ряд СМИ и Telegram-каналов выдвигает различные версии, в том числе о том, что обыски могут быть связаны с протестными акциями в Ингушетии по поводу подписания договора о границе с Чечней, а также о том, что Даурбеков якобы проповедовал радикальный ислам и несколько его прихожан выехали на войну в Сирию.