Санкт-Петербург, , 08:32 — REGNUM Российские эпидемиологи фиксируют рост популяционного иммунитета к коронавирусу. В регионах он доходит до 65,3%, рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян 12 ноября РИА Новости.

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В июне Роспотребнадзор запустил программу оценки популяционного иммунитета. На первом этапе обследовали более 74 тыс. человек в 26 субъектах РФ. Второй этап состоялся в сентябре и октябре, третий начнётся в конце ноября.

На первом этапе исследования уровень иммунитета колебался в регионах от 4,3 до 50,2%. На втором — от 5,1 до 65,3%. При этом в 15 регионах иммунная прослойка выросла в 1,5—2 раза, рассказал Тотолян.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице формируется прослойка населения с иммунитетом к коронавирусу нового типа.