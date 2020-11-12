Стокгольм, , 08:36 — REGNUM В настоящее время по всей Швеции вновь растет число случаев заражения коронавирусной инфекции в домах престарелых. В свою очередь, власти Стокгольма приостанавливают посещение учреждений по уходу за пожилыми людьми. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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Местные власти Гётеборга также приняли решение изучить возможность введения временного ограничения на посещение домов престарелых. Однако подчеркивается, что у муниципалитетов нет правовых оснований устанавливать прямые запреты, поэтому ограничительные меры на местном уровне могут быть оформлены как «рекомендации».

По информации журналистов, в Швеции в период с 26 октября по 1 ноября коронавирусная инфекция была выявлена у 235 пожилых людей, в то время как уже через неделю коронавирус был обнаружен у 429 человек, проживающих в домах престарелых.

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