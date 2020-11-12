Пермь, , 08:29 — REGNUM В Пермском крае объявлен аукцион на оказание услуг по разработке и изготовлению настольной игры, направленной на популяризацию участия молодежи региона во Всероссийской форумной кампании, мероприятиях Росмолодежи, окружных и всероссийских мероприятиях. Начальная (максимальная) цена лота составляет 799 999 рублей.

Заказчиком выступает государственное бюджетное учреждение «Центр развития туризма». Аукцион состоялся 11 ноября. Подано девять заявок.

Согласно техзаданию, для художественного оформления игры должны быть использованы авторские уникальные иллюстрации. Содержание игры не должно противоречить законодательству Российской Федерации и провоцировать игроков на агрессивные действия. Элементы настольной игры должны быть из картона и пластмассы.

Победитель конкурса должен до 10 декабря 2020 года разработать сценарий, правила, раздаточные и информационные материалы для проведения настольной игры; выпустить тестовый (сигнальный) образец настольной игры и после согласования с заказчиком изготовить 150 экземпляров настольной игры на русском языке.