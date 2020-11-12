Москва, , 08:29 — REGNUM Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург назвал основную трудность в борьбе с коронавирусом в России.

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Он напомнил, что изначально источниками распространения SARS-CoV-2 в России стали аэропорты, куда сначала завозили инфекцию, а после эпидемиологический процесс локализовался, поэтому сейчас так трудно бороться с вирусом.

«Если на первой стадии мы боролись с завозной формой инфекции, когда можно было блокировать пути передачи, то сейчас блокировать пути передачи фактически невозможно, потому что много собственных локальных очагов», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург предупредил о растущем коварстве коронавируса. Так, SARS-CoV-2 может провоцировать у части переболевших COVID-19 в тяжёлой форме выработку антител к интерферону — защитному белку, который выделяется клетками организма для борьбы с вирусами и некоторыми бактериями и в итоге блокирует их размножение. В результате организм начинает подавлять собственный иммунитет.

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