Владивосток, , 08:35 — REGNUM Жители Приморья уже со следующей недели смогут получать результаты тестов на коронавирус по смс или позвонив на горячую линию по номеру 8−800−550−44−00. При этом надо назвать кодовое слово, которое будет определено при сдаче анализа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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По информации минздрава Приморья, с 12 ноября началась пробная эксплуатация программы по системе учёта анализов пациентов.

Новая программа позволит доводить результаты теста до пациента в течение двух — четырёх суток с момента сдачи анализа.

Специалисты поясняют, что задержки с выдачей результатов тестов связаны с возросшей нагрузкой на лаборатории. На данный момент в сутки 17 лабораторий делают около пяти тыс. тестов, в начале эпидемии — 280.

«Также задержки связаны с логистической доставкой результатов. Сегодня исследования на антитела более доступны и оперативны, поскольку были приобретены десять иммуноферментных анализаторов совокупной мощностью более 6000 анализов в сутки. Они распределены по крупным амбулаторно-поликлиническим учреждениям края», — добавили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, отсутствие симптомов при заболевании COVID-19 не представляет опасности для пациента, заявил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.