Женева, Швейцария, , 08:27 — REGNUM Симптомы гриппа и COVID-19 схожи — это кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, усталость, однако есть и некоторые существенные отличия. Так, прежде всего, при заражении коронавирусом могут пропасть вкус и обоняние. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Также о наличии коронавирусной инфекции может свидетельствовать появление одышки и температура свыше 38 градусов. Эти симптомы появляются у пациентов при тяжёлой форме COVID-19. Также заразившиеся коронавирусом теряют аппетит, жалуются на постоянную боль или давление в груди, спутанность сознания.

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В ВОЗ подчеркнули, что люди с такими признаками должны немедленно обратиться за помощью к врачу. Скорее всего, им потребуется госпитализация, так как подобная симптоматика свидетельствует о тяжелом течении коронавируса, пишет РИА Новости. Не стоит пренебрегать помощью медиков и в случае появления лёгких симптомов болезни. Это касается пожилых людей, лиц с хроническими заболеваниями, беременных женщин и детей в возрасте пяти лет и младше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в России практически отсутствуют случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом.