Нур-Султан, , 08:11 — REGNUM В Казахстане за минувшие сутки от COVID-19 и пневмонии скончались девять человек, сообщили 12 ноября в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Днем ранее, 10 ноября, было зарегистрировано шесть смертей. Общее число жертв COVID-19 в Казахстане насчитывает 1918. С 1 августа по 11 ноября от пневмонии коронавирусного типа скончались 412 человек. За сутки выявили 587 случаев заражения коронавирусом и 188 случаев пневмонии.

По состоянию на 12 ноября в Казахстане выявили 118 491 случай заражения коронавирусом, выздоровели 108 632 пациента. Лечение продолжают получать 7606 человек, в том числе 393 ребенка. В тяжелом состоянии находятся 196 пациентов, в крайне тяжелом — 25.

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