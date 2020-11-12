Владивосток, , 08:13 — REGNUM Всего за время пандемии коронавируса в Приморье административные комиссии провели 250 выездных проверок, за нарушение предписаний Роспотребнадзора составили 300 протоколов. Суды приостановили работу 65 предприятий до 80 дней, 34 предприятия оштрафованы на более чем 1,5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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«Более 53% случаев заражения приходится на контакты в семье и ближнем окружении, 19% — контакты на местах работы или учёбы, а оставшиеся 28% — следствие неустановленных контактов, заражения в транспорте, магазинах и других общественных местах», — озвучили на заседании оперштаба специалисты Роспотребнадзора.

Губернатор Олег Кожемяко призвал продолжить работу административных комиссий и призвал проверить, как соблюдаются санитарные требования в фитнес-клубах, обеспечена ли социальная дистанция между посетителями, носят ли маски тренеры и инструкторы.

За последние сутки в Приморье выявлено 215 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии проведут «тотальную проверку» предприятий общественного питания в части соблюдения ограничительных мер и могут поставить вопрос об ужесточении режима работы. Связано это с тем, что на фоне суточного роста носителей коронавируса «система здравоохранения задыхается», в то время как отдельные предприятия общепита продолжают работать ночью, проводя вечеринки и становясь очагами заражения коронавирусом.