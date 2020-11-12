Пенза, , 08:27 — REGNUM В Пензенской области подтверждена смерть еще троих пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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В числе погибших — женщины в возрасте 68, 50 и 44 лет. 50-летняя пациентка не имела никаких сопутствующих заболеваний. Причина смерти — коронавирусная инфекция, осложненная субтотальной пневмонией.

Две другие жертвы страдали ожирением и множеством хронических заболеваний. Они также скончались от коронавирусной инфекции, осложненной полисегментарной и субтотальной пневмониями.

С начала пандемии от COVID-19 скончались по состоянию на 12 ноября 209 жителей Пензенской области.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области минобразования рекомендовано рассмотреть вопрос о переносе или продлении каникул. В случае установления фактов заболевания коронавирусной инфекцией в образовательных учреждениях организовать обучение с использованием электронных и дистанционных образовательных технологий. Детям дошкольного возраста разрешить посещение детсадов в период действия режима повышенной готовности по усмотрению родителей.

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