Пермь, , 07:50 — REGNUM В Пермском крае при росте заболеваемости COVID-19 расширяют коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией. За неделю (с 4 по 11 ноября) дополнительно развернуто 235 коек в четырех муниципальных образованиях: В Перми — 160, в Суксунском районе — 24, в Чайковском — 20, в Чернушке — 31. Об этом на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 сообщил и.о. заместителя председателя правительства Прикамья по вопросам здравоохранения Сергей Никифоров.

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На сегодняшний день в регионе для COVID-пациентов перепрофилировано 4424 койки в 30 медицинских организациях, преимущественно в столице Пермского края.

На сегодня в COVID-центрах лечение получают 3678 пациентов, из них 1946 человек с коронавирусной инфекцией, остальные — с пневмониями и подозрениями на инфекцию. К аппаратам ИВЛ подключены 143 пациента с тяжелой формой пневмонии: 101 человек с COVID-19, 36 — с подозрением на инфекцию, шесть — с внебольничной пневмонией.

Стоит отметить, глава региона поручил учитывать потребность в сохранении плановых приемов и баланса нагрузки на медиков. В больницах лечение получают пациенты со средней и тяжелой формой коронавирусной инфекции. Для бессимптомных пациентов, проходящих амбулаторное лечение, на базе поликлиник организованы дистанционные консультативные центры, врачи сопровождают их удаленно.