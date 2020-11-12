Пермь, 12 ноября 2020, 07:33 — REGNUM В Пермском крае с 16 ноября ограничат работу заведений общепита. Решение принято оперштабом по борьбе с COVID-19.
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В течение 28 дней (до 14 декабря) барам, кафе, ресторанам запрещено работать в ночное время — с 01:00 до 06:00 по местному времени (
«Деятельность ночных клубов и до этого была ограничена, они не могли работать. Новые изменения в указ направлены на те заведения, которые днем работают как кафе, а в ночное время — как клуб, танцевальный ресторан», — сказал губернатор Дмитрий Махонин.
Он также подчеркнул, что оперштаб постарался найти компромисс, поскольку понимает, что большинство представителей ресторанного бизнеса являются добросовестными и соблюдают требования антикоронавирусного режима.
Напомним, в Прикамье ежедневно растет суточный показатель выявляемых носителей коронавируса и умирают люди, у которых диагностирован COVID-19.