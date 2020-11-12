Биробиджан, , 07:21 — REGNUM В Еврейской автономной области фиксируются единичные случаи повторного заражения коронавирусом. Чаще других болеют второй раз медицинские работники, которые по долгу службы имеют высокую инфекционную нагрузку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Как рассказал зампредседателя правительства области Валерий Жуков, повторное инфицирование происходит через 3−4 недели после получения отрицательных тестов.

В ЕАО в последнее время отмечается снижение количества выявляемых ежесуточно случаев заражения коронавирусом. Коэффициент распространения составляет 0,8.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области доля школьников и воспитанников детских садов среди всех выявленных носителей коронавируса составляет чуть более одного процента.