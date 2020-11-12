Токио, , 07:20 — REGNUM В Японии за прошедшие сутки выявили 1547 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает агентство Kyodo.

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По его данным, число выявленных инфицированных 11 ноября приблизилось к рекордному показателю с начала пандемии — 1596 зараженных были выявлены 7 августа. Среди новых случаев 317 были выявлены в столице Токио, впервые с 20 августа показатель по заболевшим коронавирусной инфекцией в этом городе превысил отметку в 300. Всего в Токио подтвердили 33 377 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

«Это можно рассматривать как третью волну коронавирусной инфекции», — заявил глава медицинской ассоциации Японии Тосио Накагава.

Всего в стране с начала пандемии выявили 112 767 зараженных. Жертвами осложнений COVID-19 в Японии стали 1876 человек.