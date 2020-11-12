Чита, , 06:59 — REGNUM Почти 500 студентов Читинской государственной медицинской академии (ЧГМА) и медколледжа привлечены для работы с больными COVID-19 в Забайкалье. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора речь идёт о клинических ординаторах, студентах старших курсов ЧГМА и медицинского колледжа. Они работают в моностационарах, на станции скорой медицинской помощи, в амбулаторно-поликлиническом звене.

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Как пояснила сообщила замгубернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова, 49 студентов трудоустроены в моноклинику и получают заработную плату.

«Студенты привлекаются на выписку больничных листов, а также в медицинские бригады, ведут прием пациентов младшими врачами. Тем самым высвобождаются опытные специалисты. Это позволило нам создать дополнительные бригады медицинской помощи», — сообщила вице-губернатор.

По её словам, сегодня в крае работает 41 медбригада, будет создано еще четыре. При этом 10 бригад работают в круглосуточном режиме. Также в круглосуточном режиме с 10 ноября проводится тестирование пациентов на COVID-19.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемия коронавируса в России вновь набирает обороты. В этих условиях многие регионы стали привлекать на работу студентов медицинских учреждений. Но они почему-то оказываются в разных условиях.

К примеру, в Иркутской области и в Забайкалье будущих медиков официально трудоустраивают с выплатой заработной платы, а в Кузбассе и в Алтайском крае — почему-то нет.

«Мы поступали учиться, а не работать забесплатно, не имея нормального образования. Людям платят за эту работу (…), а мы пушечное мясо?», — сказано в открытом обращение к губернатору Кемеровской области Сергею Цивилёву.

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