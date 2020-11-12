Москва, , 07:04 — REGNUM Вице-премьер Юрий Трутнев представил нового министра Алексея Чекункова сотрудникам Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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По словам полпреда президента РФ В ДФО Юрия Трутнева, у Алексея Чекункова наработан профессиональный опыт и компетенции за время его работы генеральным директором Фонда развития Дальнего Востока и Арктики.

«Новый министр хорошо разбирается в том, как работает весь механизм привлечения инвестиций на Дальнем Востоке, знаком с многими инвестиционными проектами, хорошо знает принципы работы инвесторов, разбирается в том, что необходимо для того, чтобы на Дальнем Востоке создавались новые предприятия, создавались рабочие места, росла экономика», — сказал Трутнев.

Вице-премьер выразил надежду, что Чекунков сможет вывести работу министерства на качественно иной уровень.

В свою очередь, назначенный министр добавил, что для обеспечения дальнейшей работы по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Арктической зоны в ближайшее время будет сформирован костяк новой эффективной команды.

«Мы хотим взять не только самое лучшее из уже сложившейся практики, но и добавить еще один компонент — гибкость. Работа министерства должна быть похожей на деятельность лучших международных компаний в части общения с инвесторами, с нашими контрагентами. Министерство должно стать по-настоящему удобным партнёром для всех», — сказал Чекунков.

Отдельное внимание, по мнению министра, должно быть уделено развитию социальной сферы, «чтобы жители Дальнего Востока и Арктики чувствовали себя счастливыми и жили в комфортных, благоприятных условиях».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Чекункова на новую должность «в соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции РФ».